– Los empresarios argumentan que la caída de la actividad no permite aumentos tan altos…

Es el verso de siempre, ya sabemos cómo son. Nos conocemos todos acá, y más con los empresarios del transporte. Siempre llorando cada vez que se acerca una discusión paritaria. Este verso de que cayó la actividad del transporte lo venimos escuchando hace más de 15 años. Pero por las rutas hay camiones, en las autopistas hay camiones, los pozos están llenos de camiones, la actividad no ha bajado. Puede ser que haya disminuído algo pero no como para decir que no están en condiciones de dar un aumento como el que pedimos.