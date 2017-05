Por eso la definición no será inmediata. Como el oficialismo no tiene los votos pospondrá su tratamiento hasta que consiga el voto que necesita, señalan en el macrismo. Para eso apuntan a una renovación de consejeros kirchneristas que se puede dar a fin año cuando Godoy y García dejen sus cargos. "Pueden ser reemplazados por peronistas no K", señalan. El nombre principal es el del senador Rodolfo Urtubey, hermano del gobernado de Salta, Juan Manuel Urtubey.