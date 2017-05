Hasta hace unas pocas semanas, Fernández era integrante del Frente Renovador, sin embargo Massa parece no haberse quedado con un buen recuerdo de su ex socio político: "No era importante, no formaba parte de mis equipos, no estaba en la conducción del partido". El punto de quiebre fue la visita del ex ministro de Néstor Kirchner a Milagro Sala, quien se encuentra detenida en Jujuy. "Para nosotros Milagro Sala es sinónimo de violencia y corrupción", sintetizó Massa.