Eufórico y en el medio de un estadio colmado de seguidores, Massa pidió que acompañen la nueva fórmula y, si bien no habló de candidaturas, prometió que no van a quedar encerrados entre el oficialismo y el Frente para la Victoria. "No nos van a condenar para elegir entre un gobierno para ricos y un gobierno de ladrones", afirmó.