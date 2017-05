"En nuestro país hay una suerte de politización del poder judicial. Algo que no era propio de nuestro país", le explica a Infobae cuando se le pide un diagnóstico del poder judicial. Y agrega: "Lo habíamos visto en Italia: jueces de derecha o de izquierda. Lo nuevo aquí es la politización que no es buena para el poder judicial. No me gusta esa palabra militante. Aunque me guste la militancia. No me gusta la partidización de los jueces. Los jueces tienen que abrir los ojos y ver la realidad. Esa es la partidización de los jueces que me gusta".