"Me parece que no corresponde a la Legislatura imponer por ley algo que es muy discutido por las personas que han trabajado en tratar de esclarecer esa tragedia espantosa, como Ernesto Sábato o Graciela Fernández Meijide", alegó. "No me corresponde a mí poner un número, pero digo: '¿Por qué la ley va a prohibir que alguien diga que fueron 29.999 o que diga que fueron 30.001?'. No corresponde una ley para eso", concluyó.