Por la noche Cristina Elisabet Kirchner se someterá a un reportaje de los periodistas Víctor Hugo Morales, Roberto Navarro y Gustavo Sylvestre. Los militantes que impulsan la postulación de la ex Presidente empapelaron la Ciudad con mensaje insinuante: "El sol del 25 viene asomando". La fecha es emblemática para el Frente de la Victoria. Un 25 de mayo de 2003 Néstor Kirchner asumió como Presidente. Pese a ello parece que la ex mandataria aún no se lanzará como postulante a la Cámara de Senadores. Todavía apunta a lograr la unidad con Florencio Randazzo dentro del PJ para evitar las Primarias. En el entorno de "El Flaco" insisten con dirimir las diferencias en internas.