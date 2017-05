Durante los últimos meses, Massa cambió de manera repentina y apostó a a una estrategia que hasta ahora no se había animado a utilizar. Tres días a la semana, durante dos meses, el ex candidato presidencial agarró su camioneta junto a dos colaboradores y se dedicó a recorrer el interior de la provincia con en visitas sorpresas a hospitales, cuarteles de bomberos, centro de jubilados. Sin prensa. El resto de los días se reunió con el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, jefe de los equipos técnicos; el ex titular del Banco Central, Aldo Pignanelli; la diputada nacional, Graciela Camaño y el Vicejefe de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, sus lanzas con las que se prepararon las propuestas que hoy se presentaron. A ellos se sumó la voz de Stolbizer, cada día más escuchada por Massa. "Él decidió estar ausente de la polarización, acelerada por el gobierno y presente en el territorio", explicó a Infobae un dirigente massista.