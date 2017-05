El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, advirtió hoy que Elisa Carrió "sabe que el presidente (Mauricio Macri) no va a apañar a nadie" sospechado de corrupción y, si bien rechazó un eventual quiebre de Cambiemos por las denuncias de la diputada, afirmó que "hay que preguntarle a la Justicia qué pasa con las causas que involucran" al ex ministro Julio De Vido, "no" al Gobierno.