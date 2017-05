El fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes, respaldó la apelación de Di Lello pero amplió la lista de los que deben ser indagados. Para Moldes debe sumarse a la lista de indagados al ex ministro de Planificación y diputado nacional por el Frente para la Victoria Julio De Vido, al ex secretario de Obra Públicas-detenido desde el célebre episodio de los bolsos con dólares- José López y quien fuera su segundo el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala.