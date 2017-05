Por otra parte, Alicia kirchner dejó en claro que la caja de jubilación de Santa Cruz no será tocada por su administración, como sugirió la Casa Rosada, para bajar el gasto público. Es que en Santa Cruz los jubilados se retiran a los 54 años con el último año de salario trabajado. Sin embargo, al gobernadora Kirchner destacó hoy que "los cambios en la caja de jubilación provincial no fue parte de nuestra plataforma de gobierno por lo que no la vamos a tocar". La provincia de Santa Cruz no quiere someterse al sistema de la caja de jubilación de la Nación. Por esto, la Anses no absorberá el déficit en este rubro.