— Cuando vivía en Brasil, mediados de 2013 o 2014, era obvio que iba a pasar. Al punto que lo hablaba con mi familia, con amigos, elevé el tema a la casa matriz. Nada de lo que está pasando hoy me sorprende. Nosotros vimos de cerca negocios que se adjudicaban de manera extraña, casos de esta constructora que usted menciona, otros del área de comunicaciones. Prefiero no indagar demasiado, porque entiendo que son temas que están en la justicia, acá y también en Brasil. Todo el mundo dice que le gustaría tener el gobierno de Suiza, la economía de Estados Unidos y el mercado de Brasil, sería la conjunción perfecta. Pero todo lo que estamos viendo, era obvio que iba a suceder. Brasil no se merece lo que está pasando. Además, agarraron una época de obra pública impresionante, por ejemplo, con lo que hubo que hacer para las Olimpíadas de 2016 y el Mundial de Fútbol de 2014. Se necesitaba no solo cemento, sino también tecnología, que NEC proveía, de un modo que yo no estaba de acuerdo. Era inmensa la cantidad de dinero que se manejaba.