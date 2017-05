El juez se remitió a fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y señaló que el Alto Tribunal "ha otorgado en varios precedentes un amplio alcance al derecho a la libre expresión de ideas y a la libertad de prensa, estableciendo que: 'Entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de prensa es una de las que poseen mayor entidad, al extremo de que sin su debido resguardo existiría tan sólo una democracia desmedrada o puramente nominal… Está claro que la Constitución al legislar sobre libertad de prensa, protege fundamentalmente su propia esencia democrática contra toda posible desviación tiránica" (Fallos 248:291 y 315:1492)'. No desconoce este tribunal que el derecho a la libre expresión no es absoluto y que la Constitución Nacional no asegura la impunidad para quienes a través de los medios de prensa cometan delitos comunes o afecten derechos de terceros".