Un intendente calienta la interna del PJ: "Si Cristina Kirchner no es candidata, Randazzo es uno de los mejores"

Gustavo Menéndez (Merlo), que forma parte del grupo que se ausentó de la última reunión convocada por el kirchnerismo, aseguró que el ex ministro es la mejor opción para el PJ, si la ex presidente no compite