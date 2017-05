Según informó Infobae, el sector que lidera el ex ministro de Transporte lo quería como opción para liderar la boleta de aspirantes a la Cámara de Diputados en la provincia de Buenos Aires. No sólo hubo un encuentro con Randazzo, también hubo cena y charlas informales con Alberto Randazzo. Creían que lo tenían cerrado, pero no. Solá decidió quedarse en el Frente Renovador, desde donde seguramente intentará renovar su lugar en el Congreso.