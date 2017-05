Ricardo Gil Lavedra: "Estoy en contra del pedido de juicio político a los jueces de la Corte, tiene un tufillo fascista"

El ex juez y dirigente radical señaló que "no se puede responsabilizar a los jueces por el contenido de sus sentencias". De todas formas, analizó que el fallo que otorgó el beneficio del 2x1 a un ex militar que participó en la última dictadura militar "fue equivocado"