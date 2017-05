Carlos Zannini abandonó la gestión kirchnerista sin conocer los tribunales de Comodoro Py. Ese privilegio le valió alguno enojo de su ex jefa, Cristina Kirchner, con tres procesamientos a cuestas. El segundo de Zannini, Carlos Liuzzi, no tuvo tanta suerte. Dos jueces lo sobreseyeron, pero sigue batallando para intentar demostrar que no se enriqueció de manera ilegal. No es un tarea sencilla. La investigación judicial avanza y suma nuevas pruebas. Un departamento en Punta del Este, cuentas bancarias, y campos en Mendoza, están ahora bajo la lupa.