Lo que siguió lo contó Marcelo Monachello cuando declaró en el juicio oral que se hizo nueve años después: “Llegado el momento que la mujer me pide documentos y ticket de caja, lo mando a mi hermano a que me haga el ticket de caja, documento no tenía encima, otra discusión más. Ahí fue, entonces que la mujer me dice que se podía obviar esto si tenía una consideración y que tuviera en cuenta que ellos eran tres. Es donde yo le digo ´¿cuál es la finalidad? ¿sacarme o pedirme plata? Yo voy a llamar a la policía´”.