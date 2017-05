"Examinamos 500 millones y encontramos cheques por 200 millones de pesos en que los beneficiarios no tenían nada que ver con la construcción de las viviendas sociales. Entre los beneficiarios había cooperativas y cuevas financieras", señaló Leandro Despouy, ex titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), en cuya gestión labró un informe con las múltiples irregularidades en el plan de viviendas. "La responsabilidad del ministro (Julio De Vido) me parece evidente. Si Hebe tenía que saber, cómo no va a saber el ministro", dijo Despouy al diario Clarín sobre el desvío de fondos.