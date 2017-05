"Hay cosas que me dan lástima. Estamos teniendo la oportunidad histórica de tener un Papa que plantea que tiene que haber una iglesia en salida, que esté junto a los pobres y los que sufren, y salvo (monseñor Oscar) Ojeda, de Cáritas, o los curas villeros, no me siento muy acompañado en mi tarea, o en la tarea de miles de militantes que laburan en las villas o asentamientos. No veo a la iglesia institucional ahí, tampoco veo que se hagan charlas para estudiar el mensaje ecológico del Papa. No veo que haya un episcopado que siga al Papa como me gustaría".