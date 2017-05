Solo, cada vez más solo. Desde la cárcel de Ezeiza, José López reaccionó sorprendido ante las últimas novedades en el caso Sueños Compartidos. No por su procesamiento, casi previsible a esta altura, sino por la falta de mérito con la cual fue beneficiado su ex jefe, el ex ministro de Planificación Julio De Vido. "¿Yo procesado, y Julio con falta de mérito?", lanzó al aire. Y siguió mascullando bronca en silencio.