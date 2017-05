"La gente fue a la última marcha a la Hebe que recomendó no ir", dijo Fernández Meijide en referencia a la masiva manifestación que se llevó a cabo en Plaza de Mayo en repudio al fallo de la Corte Suprema que concedió el beneficio del 2×1 al represor Luis Muiña. La ex legisladora recordó que Bonafini también "había recomendado no ir a la Conadep y no quería que se desenterraran los desaparecidos para identificarlos".