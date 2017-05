Luego de la reunión, de la que también participó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, Correa evitó precisar, ante una consulta de la agencia DyN, si mantuvo en estos últimos tiempos algún tipo de contacto, personal o vía telefónica con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien impuso el Estado de Sitio en ese país en medio de la ola de violencia: "Eeh (sic), en algún lado nos vimos, no me acuerdo, lo he llamado, pero hace tiempo que no hablamos", se limitó a responder.