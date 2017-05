Según comentó Sandra Gordillo, una de las jubiladas que estuvo en las oficinas que Ivovich tiene en avenida Parque Industrial al 600 de Río Gallegos, cuando Guerra ingresó al lugar el funcionario comenzó a agredirla verbalmente y "luego la tiró al piso y la arrastró entre las piedras". "En determinado momento Ivovich levanta a la doctora Guerra y la tira al suelo y la arrastra. Después la metieron para adentro y ahí intervine. El hermano cerró la puerta diciendo que nos iba a matar ahí adentro. Me tiró al suelo, me pateó, me golpeó y a otra compañera también", denunció por su parte Patricia Vargas.