"Las Madres moriremos tranquilas porque la lucha y la defensa de la vida está en las mejores manos: ¡la juventud! que está comprometida con la lucha por los otros y para los otros. Francisco, te pido que el 30 no te olvides de nosotras, que le pidas al Tatita Dios que no nos abandone. Me despido con un fuerte abrazo y un 'vení que te necesitamos'", concluyó Bonafini, quien agregó una posdata para insistirle en su viaje al país: "Sé que vos pensás que si venís le hacés un favor al Pastor Mauricio. Yo te pido que pienses en cuánto bien le harías a millones si venís".