Frigerio y Lammens son amigos y no es la primera vez que se reúnen. En 2015, el PRO ya le había ofrecido encabezar una lista de legisladores porteños, pero el presidente de San Lorenzo no aceptó. También rechazó la presidencia del Banco Ciudad. En todos los casos, las negociaciones no fueron fructíferas y en más de una declaración radial durante los meses posteriores Lammens deslizó críticas hacia el Gobierno de Cambiemos.