El 13 de julio de 2015, la Procuración General del Tesoro, vía el dictamen 172/2015, determinó que no existían "obstáculos jurídicos para la procedencia de la contratación directa" de la firma Akerman LLP, con sede en Miami, con el objeto de asumir la defensa de los intereses del Estado Nacional en "la causa judicial Petersen Energía Inversora S.A.U. and Petersen Energía S.A.U. v. Argentine Repúblic and YPF S.A, entablada ante el Tribunal Federal de Primera Instancia de los Estados Unidos de América, Distrito Sur de la ciudad de Nueva York".