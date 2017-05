Por eso no encaja -parece a propósito, pero no hay mejor palabra para describirlo- que días atrás se fuera de gira a Grecia. ¿Alguien sabe el motivo para abandonar a ese otro ser mitológico que vive encerrado en la gobernación de Santa Cruz? ¿Alguien puede entender cómo la dejó sola moviendo los muebles para contener a los manifestantes producto de la crisis de los 16 meses de gobierno de Macri y no por los 20 años de kirchnerismo? La verdad que no, pero veamos. Para empezar, fue vista en primera clase de un avión de bandera inglesa. Seguramente haya sido así porque su vuelta estaba programada luego de la charla magistral que daría en Oxford, a la cual no asistió debido a la gravedad institucional del 2×1 que impulsó la Corte Suprema de Justicia. A ver si se entiende: decidió acortar su viaje para ponerle el hombro al país que tanto la necesita, pero se quedó sacándose fotos en el Partenón con turistas argentinos. ¿Y Oxford? ¿Y la conferencia? ¿Y la moto? ¿Y Candela?