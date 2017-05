– "No veo dudas de que la economía está arrancando. El tema es que lo que sí queda claro es que para que los resultados del crecimiento alcancen a toda la población hay que crecer muchos años seguidos".

– "La realidad es que la Argentina está creciendo y se ha abierto a un proceso de inversión que lleva tiempo"

– "Yo me voy a dormir todas las noches pensando en la cantidad de gente que todavía no percibe las mejoras".

– "Somos optimistas en que vamos a tener en la segunda parte del año una baja importante de la inflación, ya que, por empezar, no tenemos aumentos de tarifas, que tanto impactan en los índices".

– "El Banco Central sigue siendo optimista (respecto de la meta del 17% anual de inflación). El responsable primario de la inflación es el Banco Central".