En aquel momento, según las fuentes, el departamento tenía un valor cercano a los US$ 110.000, pero Boudou sólo le pagó a Ciccarelli alrededor de US$ 70.000, que no pensó que tendría que preguntar casi a diario por los casi US$ 40.000 restantes. Tanto Boudou padre como "Aimé" contestaban con evasivas pueriles. Durante todos esos años en que habitó el departamento, Boudou adeudó expensas e impuestos municipales.