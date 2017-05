El expediente se inició tras el mayor accidente ambiental de la historia de la minería argentina, cuando millones de litros de una solución con cianuro y otros metales pesados se derramaron desde la mina Veladero hacia el río Potrerillos. Aún no se sabe el volumen de la fuga ni están del todo clara las causas. Sin embargo, la Corte Suprema le quitó la competencia a Casanello, aunque le dejó un tramo de la investigación: las eventuales responsabilidades de los funcionarios nacionales. Frente a ello, los abogados de la 'Asamblea Jáchal No Se Toca' pidieron que investigue el incumplimiento de la Ley de Glaciares, porque si la norma se hubiese respetado, Veladero no estaría funcionando y, por ende, no se habrían producido los sucesivos derrames.