A la vez, la jugada de Macri de poner a Ocaña en el escenario bonaerense le restaría votos a Martín Lousteau en la Capital ya que el partido de la ex titular del PAMI fue el que en los últimos comicios traccionó votos para el partido del ex embajador en Estados Unidos y ahora duro competidor de Cambiemos en territorio porteño. De hecho, Lousteau sabía desde hace una semana que no contará con el apoyo de Ocaña en estos comicios.