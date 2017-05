Y distinguió: "No se puede aplicar retroactivamente una ley penal si no se da el presupuesto de retroactividad. El supuesto en este caso es que haya cumplido prisión preventiva durante el tiempo de vigencia de la ley o, al menos, que haya habido un proceso penal mientras rigió la ley. Acá no hubo prisión, no hubo proceso y no hubo posibilidad de que existiera proceso penal porque no se podía ejercer la acción penal".