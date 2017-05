La ex presidente tenía previsto extender la gira hasta el 16 de mayo. Ese día pasaría por Inglaterra para dar una charla en The Oxford Union, una organización que desde hace casi 200 años se dedica a promover debates de ideas. Pero días atrás canceló su visita al Reino Unido y a través de una carta explicó que adoptó esa decisión tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que otorgó el 2×1 a un ex represor.