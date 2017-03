"No me di cuenta de la asamblea legislativa. Si me hubiera avivado, por una cuestión de picardía, (la imputación) la pongo el 2 de marzo y chapeau", aseguró Di Lello en declaraciones radiales el viernes 3, dos días después del impulso de la investigación, a cargo del juez Sergio Torres, y tras el encuentro con el emisario presidencial.