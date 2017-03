Al momento de impulsar la investigación el fiscal Carlos Rívolo dijo que "En apretada síntesis, las numerosas inconsistencias e irregularidades expuestas hasta aquí, permitirían concluir que todo el proceso licitatorio habría estado direccionado a que sea 'Casa de Moneda' la oferente que lo ganara, recurriendo a terceros para poder cumplimentarla y trabajando a 'costo hundido' para poder presentar la oferta –evidentemente- más conveniente". Lo cierto es que Casa de Moneda cobró la suma de $800.000 por un trabajo que no realizó, no obstante lo cual Secretaría General de la Presidencia de la Nación no hizo reclamo alguno y, a la fecha, se debe afrontar el perjuicio generado por la existencia de una importante cantidad de papel que no sólo no fue registrado debidamente y no puede utilizarse para las funciones propias de Casa de Moneda, sino que además implica ocupar un gran espacio físico tanto en la sede de la entidad como en los depósitos de la firma Anselmo Morvillo que, actualmente, reclama una abultada deuda por su almacenaje durante todo este tiempo".