— Es posible, primero porque somos mujeres distintas y luego porque tenemos una historia distinta, yo siempre estuve vinculada a la militancia y el bien común desde mi propia familia, incluso desde mi propia madre. Además, porque yo creo en la responsabilidad de género, no solo por el trabajo que puedan tener tantas mujeres de distintos espacios. Por otro lado, no me gusta el título de Primera Dama, creo que es anacrónico, habla de cuando las mujeres éramos objetos, o decorativas, o jarrones. Las mujeres ya no estamos para eso, no nos merecemos eso y ya no debemos hacer eso. Cuando tenés una cuota de poder tenés que pensar en esas mujeres que están siendo oprimidas, golpeadas o asesinadas y hablar por ellas, que no tienen voz.