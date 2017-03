El peronismo queda atónito.

Se pregunta cómo pudo perder.

Algo que no está en sus cálculos desde 1946, cuando asume la presidencia Juan Domingo Perón.

No está en sus cálculos porque no se considera un partido político normal.

Se define como un gran movimiento nacional.

Casi como una religión que no permite ateos.

El ateo es el enemigo.

Se pregunta cómo pudo perder. Tal vez por varios factores.

Pero el fuego de Herminio Iglesias fue el detonante más letal.