Un dictamen del Tribunal de Cuentas de La Rioja arrojó que la Fundación Liderar, que manejaba en las sombras un ex chofer y secretario privado del ex gobernador Luis Beder Herrera, recibió millonarios subsidios y no rindió cuentas por casi 9,2 millones de pesos, aunque la cifra sería mucho mayor, ya que la auditoría sólo analizó un pequeño período de tiempo.