En este sentido, Macri no quiere quedar atrapado en esta dialéctica de poder y prefiere conocer directamente por Trump su opinión sobre China y sus pasos geopolíticos en América Latina. El Presidente conoce lo que dice públicamente su colega norteamericano, pero ya se sabe que las declaraciones políticas no siempre coinciden con las opiniones reservadas dos jefes de Estado comparten en una gira oficial. Por eso, Macri prefiere viajar a Washington hacia fines de abril, aunque aún no estén resueltos los temas vinculados a los limones y las visas.