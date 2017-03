"Hoy pareciera que es normal que haya salud, educación, obras, cloacas y agua", dijo el ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, en un acto que se realizó el 15 de octubre de 2014 en la ciudad de Monteros. El entonces mandatario tucumano se envalentonó y, refiriéndose a las elecciones que se avecinaban agregó: "Yo quiero decirle a ustedes -como amigo-, que escucho a muchos de la oposición hablar, y yo les digo, muchachos cuiden lo que construimos. Se lo digo como un amigo de ustedes, no vaya a ser que nos equivoquemos y se acaben las obras. No vaya a ser que nos equivoquemos y se acaben las pensiones y las jubilaciones. No vaya a ser que nos equivoquemos y se acabe la Asignación Universal por Hijo. No vaya a ser que nos equivoquemos y que empiecen a faltar remedios en los hospitales o empiecen a faltar las cooperativas en las comunas".