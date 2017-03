El caso de Formosa tiene íntima relación con el de la imprenta de seguridad Ciccone Calcográfica. La empresa The Old Fund, que para la justicia compró la firma Ciccone, era propiedad de Boudou, ex vicepresidente de la Nación durante el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner. El juez Lijo procesó a Boudou en 2014 por la adquisición de Ciccone a través de una empresa vinculada con su círculo de negocios y en ese caso el ex vicepresidente deberá ir a juicio oral y público. Es decir que Boudou estaba de los dos lados del mostrador: tenía Ciccone, que iba a ser contratada por la Casa de Moneda para imprimir billetes. La Casa de Moneda estaba bajo la órbita de Boudou cuando era ministro de Economía.