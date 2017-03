María Eugenia Vidal: "Los voluntarios no van a estar en las escuelas, no reemplazan a los docentes porque es una tarea que exige años de formación, planificación y no puede ser reemplazada. No se puede garantizar educación pública de calidad sin los docentes. Los voluntarios expresan una manera positiva de la sociedad frene al hartazgo contra dirigentes gremiales que todos los años pretenden someternos para saber si las clases empiezan o no".