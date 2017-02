Ahora bien, frente a una discusión salarial que todavía no termina ¿le parece prudente o adecuado decidir una huelga (entendiéndola como una medida de fuerza extrema) 10 días antes del comienzo de clases? ¿No hay nada que hacer ya? Debo decirle que esta situación me huele más a oportunismo típico de año electoral, que a una auténtica lucha gremial. Por otro lado, ¿hemos logrado mejores sueldos o mejores escuelas con la misma medida una y otra vez? En definitiva solo hablamos de Educación en tiempos de paritarias y aquí de actualización inflacionaria, no se sueldos dignos que jerarquicen la función social de el/la docente.