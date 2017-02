Consultado por el texto del procesamiento, Peralta se defendió: "Mi incumplimiento no fue ni arbitrario, ni ilegítimo. Acá hubo una colisión de normas constitucionales. Nunca me dijeron el camino. Yo no desconocí la Constitución Nacional, yo juré por la Constitución de mi provincia. Esto no fue un tema caprichoso. ¿Cómo me voy a oponer a una manda de la Corte que el kirchnerismo temía, enfrentado con el kirchnerismo? Que más hubiese querido".