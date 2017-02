Esa definición sellará el futuro judicial de la ex presidente: si se confirma el procesamiento quedará en condiciones de ser enviada a juicio oral y público, si el juez del caso –Julián Ercolini– entiende que la investigación está cerrada. Sería el segundo proceso, ya que en la misma situación está en la causa del dólar futuro. En cambio, si la Cámara entiende que no hay elementos para acusar a la ex Presidente revocará el procesamiento y la sobreseerá.