Pasadas las 12 del 22 de febrero de 2012, una formación del tren Sarmiento que llegaba de Moreno no pudo frenar y se estrelló con la cabecera del andén en la estación Once. El resultado fue la muerte de 52 personas, y decenas de heridos. Además de los ex funcionarios kirchneristas, durante el juicio oral fueron condenados el maquinista Marcos Córdoba y a los empresarios que integraron el directorio de Cometrans y TBA.