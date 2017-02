El ex jefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Elisabet Kirchner permanece detenido en el Servicio Penitenciario de La Rioja acusado de delitos de lesa humanidad. Mientras tanto, la Cámara Federal de Córdoba debe fijar la fecha de la audiencia para tratar la apelación que interpuso la defensa de Milani luego de que le fuera denegado el pedido de excarcelación. Ese trámite no será antes de fines de la próxima semana teniendo en cuenta que el expediente llegó ayer a la Cámara y de acuerdo con lo que establece el Código Procesal esa audiencia no puede ser convocada antes de los cinco días de ingresada la causa al tribunal.