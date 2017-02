En declaraciones en Intratables por América, la señora de 86 años sostuvo que Milani "siempre dijo que todo esto de mi hijo era un invento, que no conocía a mi hijo y que alguien no había pagado plata por hacer esto" y añadió: "Nosotros no bajamos los brazos. Yo pensaba encontrar a mi hijo con vida, nunca pensé que podía haber desertado. Tengo muchas pruebas de eso. Fue reconocido por muchos testigos de las atrocidades que había cometido".