Brienza, en tanto, reveló en diciembre su retiro de la vida pública. "Los viejos guerreros sabemos cuando no nos necesitan nuestros generales… Me retiro a la vida privada, que tantas alegrías me dio en estos tiempos… Si me necesitan, me llaman… pero para defender los intereses del pueblo… no los intereses de un grupo dirigente, sea cual fuere y sus internitas lastimosas", escribió el escritor y politólogo en las redes sociales. La última semana participó de una reunión organizada por Mariano Recalde y Víctor Santa María en la sede del PJ porteño.